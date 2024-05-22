Путин присвоил звание "Мать-героиня" женщине с десятью детьми из Дагестана

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Владимир Путин присвоил жительнице Дагестана Написат Камиловой звание "Мать-героиня". Соответствующий указ президента опубликован на сайте Кремля.

Женщина является матерью десятерых детей. Звание ей присвоили за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

Написат Камилова проживает в Каспийске. Она является ветераном труда, имеет 30-летний стаж работы в разных городских структурах. С 2004 года женщина воспитывает детей в одиночку.

Ранее многодетная семья из ФРГ получила временное убежище в России. У супругов шесть детей, четверо из которых несовершеннолетние. Родители рассказали, что основной причиной переезда был страх, что органы ювенальной полиции ФРГ заберут у них детей.

