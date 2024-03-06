В Госдуме рассказали, как многодетным семьям получить госнаграду и выплату

Фото: depositphotos/chagin

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала, как многодетным семьям получить госнаграду, сообщает "Радио 1".

По ее словам, сперва семьям следует обратиться в свои регионы и муниципалитеты, чтобы получить перечень бумаг, необходимых для подачи заявления. Она призвала на этапе сбора документов следовать всем указаниям и советам представителей муниципалитета, чтобы заявление попало на уровень региона.

Буцкая подчеркнула, что регион выберет те семьи, которые достойны государственных наград. Дальше комплекты с документами высылают из регионов на федеральный уровень. Этим занимается специальная комиссия, которая рассматривает полученную документацию и принимает решение, кто достоин награды, а кто не все документы предоставил.

Парламентарий заверила, что регионы, которые не только представили семью, но и провели серьезную работу по сбору документов, с большей вероятностью смогут получить одобрение комиссии.

Ранее стало известно, что правительство РФ направит более 30 миллионов рублей на единовременные выплаты матерям-героиням и родителям, награжденным орденом "Родительская слава".

Решение о единовременных выплатах для матерей-героинь было принято в связи с увеличением числа получателей таких выплат. Как отметили в правительстве, 20 миллионов рублей пойдет на денежное поощрение матерям-героиням, 5,5 миллиона рублей – награжденным орденом "Родительская слава", 5,2 миллиона – награжденным медалью этого ордена.

В кабмине напомнили, что по указу президента России звание "Мать-героиня" присваивается с 2022 года женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Это звание относится к высшим государственным званиям. Орден "Родительская слава" вручают родителям, воспитывающим семь или более детей, а медалью этого ордена награждают родителей, воспитывающих четырех и более детей.