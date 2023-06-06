"Союз отцов" оценил идею установления звания "Отец-герой"

Фото: телеграм-канал "СОЮЗ ОТЦОВ РОССИИ"

Введение звания "Отец-герой" поможет популяризовать многодетные семьи и вовлеченное отцовство. Об этом пишет RT со ссылкой на председателя Всероссийской общественной организации "Союз отцов" Юрия Соленова.

Он отметил, что при вручении "Отца-героя" вместе со званием "Мать-героиня" общество выразит признательность отцам, акцентирует внимание на понимании важности их участия в процессе воспитания. По мнению Соленова, мать испытывает стресс при рождении детей, а отцы сталкиваются с профессиональными нагрузками, вопросом материального обеспечения семьи.

Глава организации считает, что говорить о звании важно при подготовке к отцовству. Если семья многодетная, то роль отца должна быть четко обозначена. Звание поможет по-новому взглянуть на нее, заключил Соленов.

Ранее утвердить звание "Отец-герой" для мужчин, которые воспитали 10 и более детей, предложила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основательница Национального родительского комитета Ирина Волынец. Омбудсмен напомнила, что в стране сегодня есть звание "Мать-героиня", при этом заслуги многодетных отцов никогда не отмечались на таком высоком уровне.

До этого сообщалось, что в ГД готовят законопроект о раннем выходе на пенсию отцов, воспитывающих трех и более детей. Мужчинам предлагали снизить пенсионный возраст на три года от установленного в стране.

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