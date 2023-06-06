В России предложили утвердить звание "Отец-герой" для воспитавших более 10 детей

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В России предложили утвердить звание "Отец-герой" для мужчин, которые воспитали 10 и более детей. Соответствующее обращение уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основательница Национального родительского комитета Ирина Волынец направила на имя главы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной.

В своем письме омбудсмен напомнила, что в стране сегодня есть звание "Мать-героиня". Его утвердили еще в прошлом году. При этом, подчеркнула Волынец, заслуги многодетных отцов никогда не отмечались на таком высоком уровне.

"Вместе с тем нельзя не учитывать роль отцов в семье. На плечи многодетных отцов зачастую ложится нагрузка по обеспечению семьи для достойного воспитания детей, а уделять время им при этом совсем непросто", – приводит RT текст обращения.

По мнению Волынец, утверждение нового звания поможет повысить статус отцовства и статуса многодетной семьи. Омбудсмен предлагает вручать "Отца-героя" одновременно со званием "Мать-героиня". Уполномоченный по правам ребенка подчеркнула, что воспитание детей является общей ответственностью.

Ранее сообщалось, что партия ЛДПР предложила ввести в России отцовский капитал. По словам лидера партии фракции Леонида Слуцкого, подобная мера позволит улучшить демографическую ситуацию в стране. Вместе с этим ЛДПР предлагает ужесточить законодательство для тех, кто не выплачивает алименты.

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