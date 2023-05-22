В ГД внесли законопроект о досрочном назначении страховой пенсии многодетным родителям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Депутаты от фракции "Справедливая Россия – За правду" во главе с ее руководителем Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект о назначении страховой пенсии по старости многодетным родителям. Документ был размещен в электронной базе палаты.

"Представляется обоснованным предоставление многодетным отцам дополнительных социальных гарантий в виде установления досрочной страховой пенсии по старости", – указано в пояснительной записке.

Авторы предлагает установить, что родители, которые воспитывали пятерых и более детей, могут выйти на пенсию в более раннем возрасте, чем это предполагает общее положение закона. Так, для женщин этот возраст составит 50 лет, для мужчин – 55 лет.

Мужчины, воспитывающие четырех детей, могут выйти на пенсию в 57 лет, женщины – в 52 года, указано в документе.

В семьях с тремя детьми мужчины могут рассчитывать на получение страховой пенсии при достижении возраста 58 лет, женщины – 53 лет.

Ранее депутаты Госдумы направили на отзыв в кабмин проект федерального закона о едином для всех регионов России статусе многодетной семьи и условиях получения ими мер господдержки. До этого инициатива не находила поддержки у правительства РФ и Минтруда.

По словам зампреда Госдумы Анны Кузнецовой, единый статус позволит семьям получать базовые меры поддержки вне зависимости от места проживания.

