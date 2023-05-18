В РФ разработали законопроект о единых базовых мерах поддержки для многодетных семей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Депутаты Госдумы направили на отзыв в кабмин доработанный проект федерального закона о едином для всех регионов статусе многодетной семьи и условиях получения ими мер господдержки. Об этом сообщает газета "Известия".

Отмечается, что ранее инициатива не находила поддержки у правительства в целом и министерства труда в частности. В новой редакции авторы инициативы постарались учесть все замечания. А Минтруд между тем заявил о готовности конкретизировать понятие "многодетная семья".

Как объяснила зампред Госдумы Анна Кузнецова единый для РФ статус позволит многодетным семьям получать базовые меры поддержки вне зависимости от региона проживания. Дело в том, что сегодня в субъектах России существуют разные подходы к определению многодетности, из-за чего семья, переезжая в другой регион, может лишиться части помощи.

Ранее стало известно, что министерство труда РФ предлагает считать семью многодетной, если в ней родители воспитывают трех и более несовершеннолетних детей. В ведомстве считают, что во всех регионах РФ подход к определению этого статуса и связанных с ним мер поддержки должен быть единым.

