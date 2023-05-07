Депутат ГД предложил ввести единый статус многодетной семьи до 18-летия младшего ребенка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутат Госдумы Российской Федерации Алексей Волоцков предложил установить для многодетных семей единый статус до достижения совершеннолетия младшего ребенка. Об этом депутат написал в своем телеграм-канале.

"Необходимо принятие единого статуса многодетной семьи, установленного до совершеннолетия младшего ребенка", – написал Волоцков.

По словам парламентария, в настоящее время проходит работа над важными федеральными законопроектами, которые направлены на расширение мер соцподдержки многодетных семей. Он подчеркнул, что должен быть решен вопрос налоговых льгот, комплексных мер материальной поддержки многодетных семей вне зависимости от критериев адресности и нуждаемости.

Депутат заявил, что в настоящее время на территории Российской Федерации проживают около двух миллионов многодетных семей. Эти семьи воспитывают порядка четверти всех детей в государстве.

"Единая комплексная поддержка на федеральном уровне позволит существенно поддержать значительную часть российского общества и десятки миллионов родителей и детей", – Волоцков.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли инициативу, согласно которой преимущественное право зачисления в университеты получат несовершеннолетние из семей с тремя и более детьми.

Согласно инициативе, дети из семей, имеющих трех и более детей, которым нет 18 лет на момент подачи заявления о приеме на обучение, могут получить преимущественное право зачисления. Речь идет о двух программах – бакалавриате и специалитете.



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