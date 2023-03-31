Многодетным семьям в России могут разрешить бесплатный проезд по платным дорогам

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В России для многодетных семей могут сделать бесплатным проезд по платным дорогам, которые были построены с госучастием. Об этом сообщает газета "Известия".

С соответствующей инициативой обратились представители Общественной палаты РФ в Минтранс. Поводом для обращения стала жалоба в ОП РФ от жительницы Воронежа на повышение тарифов проезда по некоторым платным дорогам. Она предложила организовать бесплатный проезд для многодетных семей с помощью транспондера.

Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов сообщил, что рассмотрение инициативы Минтрансом занимает в среднем две–три недели. Он также отметил, что не все платные дороги в России были построены с госучастием, множество из них являются частными.

Так, платными дорогами с госучастием в РФ являются трассы М-11 Москва – Санкт-Петербург, М-12 Москва – Казань и Центральная кольцевая автодорога А-113 в Московской области (ЦКАД).

Председатель координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев напомнил, что с 22 февраля стоимость проезда по платным дорогам сильно выросла. К примеру, за проезд по ЦКАД и М-12 приходится платить не три рубля за километр, а восемь. Эксперт отметил, что для многих семей, не только многодетных, подобные тарифы стали неподъемными.

Ранее сообщалось, что в Госдуме готовят законопроект о раннем выходе на пенсию отцов, воспитывающих трех и более детей. Им хотят снизить пенсионный возраст на три года от положенного по закону.

До этого стало известно, что власти РФ совместно с экспертными группами обсуждают новые меры по стимулированию рождаемости, среди которых – поддержка молодых студенческих семей, помощь работающим родителям и различные меры по снижению числа абортов.

В Госдуме готовят законопроект о раннем выходе на пенсию для многодетных отцов

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