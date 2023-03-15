Собянин: в Москве за 10 лет стало почти втрое больше многодетных семей

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В столице проживают 195 тысяч многодетных семей, что почти втрое больше, чем 10 лет назад, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что во многом это результат семейной политики, которая реализуется в городе в рамках госпрограммы "Социальная поддержка жителей Москвы".

Мэр добавил, что с 1 января 2023 года пособия и социальные выплаты семьям с детьми проиндексировали на 10%. Многодетные семьи каждый месяц получают скидки и выплаты на оплату ЖКХ, телефона, покупку школьной формы. С прошлого года второй родитель также бесплатно ездит в общественном транспорте.

С 2022 года в столице начали по-новому выплачивать пособия на детей до 18 лет из нуждающихся семей. Теперь они зависят от комплексной оценки нуждаемости. Дети мобилизованных москвичей каждый месяц получают пособие в размере прожиточного минимума ребенка в упрощенном порядке.

Для поддержки в трудной жизненной ситуации в столице работает 19 семейных центров, где можно получить психологическую и юридическую консультации, помощь специалистов службы медиации, посетить тренинги и занятия в подростковых клубах.

Также работают социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних и Кризисный центр помощи женщинам и детям, где дают временный кров и защиту. Мэр добавил, что почти все дети, оставшиеся без родителей, живут в приемных семьях.

"Стараемся, чтобы абсолютно каждый ребенок нашел семью. В частности, мы открыли больше 40 школ приемных родителей. Предоставляем просторную квартиру парам, которые взяли на воспитание пять и больше детей", – заключил мэр.

Ранее сообщалось, что депутаты фракции ЛДПР подготовили к внесению законопроект, согласно которому может быть введен сертификат для новорожденного ребенка семьям с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов.

Депутаты указывают на возможность того, чтобы под эти сертификаты "были заточены российские предприятия, производящие продукцию для детей". В таком случае подобная мера будет выгодна и семьям и бизнесу.



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