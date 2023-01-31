Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Владимир Путин поручил увеличить выплаты молодым семьям на улучшение жилищных условий и ускорить проведение всех необходимых процедур для их получения, следует из опубликованных на сайте Кремля поручений по итогам заседания Госсовета.

Правительство РФ совместно с главами регионов должны предоставить доклад по данному вопросу до 1 июля текущего года.

Ранее в России предложили разрешить оплачивать аренду жилья маткапиталом. С инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Он напомнил, что сегодня маткапитал можно вложить в приобретение собственной недвижимости. Тем не менее, по его словам, даже с учетом этих средств некоторые россияне все еще не могут позволить себе покупку квартиры, из-за чего вынуждены жить в съемных.

Разрешение использовать маткапитал могло бы серьезно поддержать молодых родителей, которые находятся только в начале своего профессионального пути, добавил Орлов.



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