В РФ предложили разрешить оплачивать аренду жилья маткапиталом

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил позволить семьям использовать средства материнского капитала для оплаты аренды жилья. Об этом сообщает RT.

В обращении к главе Минтруда РФ Антону Котякову он напомнил, что сегодня маткапитал можно вложить в приобретение собственной недвижимости. Тем не менее, по его словам, даже с учетом этих средств некоторые россияне все еще не могут позволить себе покупку квартиры, из-за чего вынуждены жить в съемных.

"Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в нормативно-правовые акты в части разрешения молодым семьям оплачивать до 50% ежемесячной стоимости аренды жилья из средств материнского капитала", – написал Орлов.

Это, уверен он, могло бы серьезно поддержать молодых родителей, которые находятся только в начале своего профессионального пути.

Ранее сообщалось, что в Госдуме могут рассмотреть законопроект об отмене обязательных долей детям при покупке жилья на маткапитал. Сейчас с продажей таких квартир существуют серьезные трудности. По мнению депутатов, инициатива откроет возможности для улучшения жилищных условий семей.



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