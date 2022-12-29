В Госдуме сообщили об индексации с 2023 года материнского капитала на 12,4%

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В России в будущем году материнский капитал проиндексируют на 12,4%, рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб. Об этом сообщает телеканал "360".

"Материнский семейный капитал будет увеличен на уровень реальной инфляции даже с небольшим опережением – на 12,4%", – рассказала она.

Бессараб отметила, что в будущем увеличивать сумму маткапитала будут не на прогнозное значение, а по результатам года.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец направила предложение разрешить использовать семьям средства материнского капитала на санаторно-курортное лечение в министерство труда и социальной защиты РФ, а также в Минздрав.

До этого Волынец предложила разрешить использовать средства материнского капитала для процентов по вкладу. Она считает, что такая мера позволит улучшить демографическую ситуацию в стране.



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