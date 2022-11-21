В РФ предложили использовать маткапитал для получения процентов по вкладу

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Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец выступила с инициативой дать возможность получающим маткапитал использовать его деньги для процентов по вкладу. Об этом сообщает RT.

Омбудсмен объяснила, что из-за демографических факторов появляется необходимость вводить новые меры по стимулированию рождаемости, и одной из значимых мер поддержки рождаемости и финансовой помощи в стране стал маткапитал.

Однако после получения средств большинство семей на протяжении долгого времени не используют их, так как не знают, куда было бы правильнее вложить деньги. При этом, напомнила Волынец, на сегодняшний день есть способы сбережения и приумножения денег, в том числе путем открытия вклада в кредитной организации.

"Данное решение стало бы одним из возможных вариантов высокого индексирования суммы материнского (семейного) капитала и способствовало улучшению демографической ситуации в Российской Федерации в целом", – заключила омбудсмен.

Ранее Владимир Путин продлил программу материнского капитала до конца 2026 года. Глава государства отмечал, что несколько лет назад круг получателей данной выплаты был расширен. Так, ее стали получать и те, у кого рождается первый ребенок.



Путин продлил программу материнского капитала в РФ до конца 2026 года

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