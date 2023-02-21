Путин предложил увеличить маткапитал в РФ с 1 февраля 2024 года

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Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил проиндексировать материнский капитал.

По словам президента, необходимо вновь проиндексировать с 1 февраля 2024 года материнский капитал на величину инфляции – на 11,9%.

До этого президент РФ предложил проиндексировать минимальный размер оплаты труда на 18,5% с 1 января следующего года, чтобы он составлял 19 242 рубля.

По словам президента, задача властей состоит в том, чтобы обеспечить ощутимый рост реальных зарплат россиян.

Он также напомнил, что в прошлом году МРОТ был повышен дважды суммарно почти на 20%, а с начала текущего года его проиндексировали на 6,3%.

В Гостином дворе прошло 18-е по счету обращение Путина к двум палатам парламента. Новое обращение включает политические, экономические и идеологические положения и является обязанностью главы государства, которая закреплена в Конституции.



Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в Гостином дворе

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