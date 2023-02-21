Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин предложил увеличить образовательный налоговый вычет на детей с 50 до 100 тысяч рублей, вычет на собственное обучение и медицину – со 120 до 150 тысяч рублей. Об этом он заявил в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

Президент отметил, что необходимо не только поднять сумму вычета, но и его востребованность, чтобы вычет предоставлялся в проактивном режиме, необременительно для граждан.

Ранее Путин предложил проиндексировать минимальный размер оплаты труда на 18,5% с 1 января следующего года, чтобы он составлял 19 242 рубля.

Президент начал послание Федеральному собранию с темы специальной военной операции на Украине. Президент заявил, что РФ делала все возможное, чтобы решить проблемы Донбасса мирными средствами.

Обращение президента к двум палатам парламента включает в себя политические, экономические и идеологические положения и является обязанностью главы государства, которая закреплена в Конституции.

Помимо сенаторов и депутатов, на послании присутствуют участники специальной военной операции.



Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в Гостином дворе

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