В России могут ввести новую государственную помощь для семей с новорожденными детьми

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В России могут ввести новый вид государственной помощи – сертификат для новорожденного ребенка семьям с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов со стоимостью около 30 тысяч рублей. Об этом сообщает газета "Известия".

Данный законопроект подготовили к внесению депутаты ЛДПР.

"При рождении ребенка у родителей в первые дни возникает необходимость приобретения для новорожденного большого количества вещей – коляски, кроватки, пеленального столика, ванночки, памперсов, одежды и других вещей. Для многих семей с небольшим достатком, особенно в студенческих, покупка таких вещей вызывает большие трудности", – указано в пояснительной записке.

Депутаты напоминают, что размер единовременного пособия при рождении ребенка составляет чуть больше 22 тысяч рублей, чего недостаточно для покупок вещей новорожденному. При этом, заявляют парламентарии, семьи в Москве при рождении ребенка получают подарочный набор "Наше сокровище" или 20 тысяч рублей. Отсутствие подобной помощи в других регионах вызывает чувство социальной несправедливости, указывают в ЛДПР.

Авторы законопроекта предлагают выдавать сертификат семьям с доходами ниже двух прожиточных минимумов и постоянно проживающим в стране. Они также указывают на возможность того, чтобы под эти сертификаты "были заточены российские предприятия, производящие продукцию для детей". В таком случае, подобная мера будет выгодна и семьям и бизнесу.

Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявляет, что подобную меру поддержки должны получать все семьи в России, а не только малообеспеченные. По ее мнению, в условиях неблагоприятной демографической ситуации подобный законопроект очень важен.

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