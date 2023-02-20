В ГД предложили разрешить тратить маткапитал на покупку спортивного инвентаря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Депутат Госдумы Василий Власов предложил предоставить россиянам право использовать средства материнского капитала на покупку спортивного инвентаря для детей. Письмо с соответствующей инициативой он направил министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову, сообщает RT.

Он напомнил, что прямой обязанностью российского государства, согласно Конституции, является создание условий для всестороннего, в том числе физического, развития детей. Тем не менее граждане не могут тратить материнский капитал, который является основным инструментом финансовой поддержки семей с детьми, на покупку спортивных принадлежностей.

В то же время, по словам Власова, спортивный инвентарь имеет большую стоимость.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лишать россиянок права на получение материнского капитала, если они рожают ребенка за границей. Он выразил мнение, что такие женщины хотят обеспечить себе и ребенку двойное гражданство, а значит, не должны рассчитывать на социальные программы России.



Законопроект о возможности использовать маткапитал для покупки автомобиля внесли в Госдуму

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!