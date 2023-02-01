Финансист назвала самый популярный способ потратить маткапитал

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Финансовый консультант Екатерина Астахова рассказала, на какие цели чаще всего расходуется материнский капитал. Об этом сообщает "Говорит Москва".

"Самые популярная история – это, конечно, улучшение жилищных условий. Здесь есть поблажки, если в остальных случаях маткапитал можно использовать при достижении ребенком трех лет, то на расширение жилищных условий можно использовать сразу", – отметила она.

Астахова добавила, что россияне также тратят денежные средства на строительство и реконструкцию домов или вкладывают их в образование детей. Родители могут оплачивать детский сад, школу или какие-либо дополнительные занятия.

Финансист обратила внимание на то, что некоторые граждане расходуют маткапитал на пенсионные накопления или социальную адаптацию, если, например, у ребенка поставлена инвалидность.

Эксперт также напомнила, что средства маткапитала в настоящее время нельзя тратить на покупку земли.

Ранее в России предложили разрешить оплачивать аренду жилья маткапиталом. С инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Он отметил, что маткапитал можно вложить в приобретение собственной недвижимости. Однако, по его словам, даже с учетом этих средств некоторые россияне все еще не могут позволить себе покупку квартиры, из-за чего вынуждены жить в съемных.

Разрешение использовать маткапитал могло бы серьезно поддержать молодых родителей, которые находятся только в начале своего профессионального пути, добавил Орлов.



В России предложили разрешить тратить маткапитал на оплату услуг ЖКХ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!