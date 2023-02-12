Милонов предложил лишать материнского капитала рожающих за границей россиянок

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал лишать права на получение материнского капитала россиянок, рожающих за границей. Об этом он заявил на радиостанции "Говорит Москва".

Парламентарий считает, что женщины, рожающие за рубежом, хотят обеспечить себе и ребенку двойное гражданство, а значит не должны рассчитывать на социальные программы России.

"Поэтому те, кто ездит рожать за границу, не должны претендовать на родительский капитал. Если она едет и платит деньги за роды в Аргентине, пусть Аргентина о ней заботится", – высказался Милонов.

По его мнению, для права получения материнского капитала нужно показать, что и мать, и ребенок являются гражданами России. Милонов подчеркнул, что ни в одной стране мира нет таких социальных программ, как в РФ.

Ранее сообщалось, что Аргентина отказала шести беременным россиянкам во въезде из-за сомнений в мотивах поездки. Впоследствии, с помощью российских дипломатов, россиянкам, которые провели в аэропорту Буэнос-Айреса три дня, разрешили въезд в страну.

В консульстве назвали неокончательным решение о допуске беременных россиянок в Аргентину

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