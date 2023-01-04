МВД подготовило законопроект, исключающий фиктивные браки мигрантов

Фото: depositphotos/AlexLipa

Министерство внутренних дел (МВД) России подготовило законопроект, направленный на исключение для иностранцев возможности через фиктивные браки и фиктивное установление отцовства легализовать свой статус в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

По ее словам, на сегодняшний день по данному законопроекту проводится процедура межведомственного согласования.

Волк пояснила, что за 11 месяцев прошлого года территориальными органами ведомства принято около 400 решений об аннулировании ранее выданных иностранцам разрешительных документов для проживания на территории РФ в связи с признанием недействительным в судебном порядке брака, заключенного с россиянами.

Ранее сообщалось, что в Москве запустили сайт на нескольких языках для трудоустройства иностранцев. Платформу открыл Многофункциональный миграционный центр столицы. Благодаря новой платформе иностранцы смогут в онлайн-формате получить услугу по трудоустройству в Москве и Подмосковье, которая включает собеседование, а работодатели – найти квалифицированных работников по определенным параметрам.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!