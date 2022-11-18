В Москве запустили сайт для трудоустройства иностранных граждан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В Москве запустили сайт для трудоустройства иностранцев. Платформу открыл Многофункциональный миграционный центр столицы, сообщает сайт мэра и правительства города со ссылкой на министра столичного кабмина, главу департамента экономической политики и развития города Марию Багрееву.

По ее словам, сайт разработан на нескольких языках. Благодаря новой платформе иностранцы смогут в онлайн-формате получить услугу по трудоустройству в Москве и Подмосковье, которая включает собеседование, а работодатели – найти квалифицированных работников по определенным параметрам.

Багреева напомнила, что столичный ММЦ уже давно ведет работу в рамках развития миграционных отношений между РФ и дружественными странами. Благодаря деятельности центра иностранцы получают возможность легально и оперативно трудоустроиться.

Ранее сообщалось, что служба занятости помогла 3 тысячам москвичей с ОВЗ найти работу. Кандидатам предлагались вакантные места на специально оборудованные рабочие позиции и места с удаленным форматом. Кроме того, эксперты службв сопровождали соискателей на собеседовании и способствовали адаптации на рабочем месте.

Отмечалось, что в основном москвичи с инвалидностью работают в сфере услуг, на позициях инженеров-технологов, сборщиков изделий на производственных предприятиях и наладчиков технологического оборудования.

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