СФ одобрил упрощенное получение ВНЖ в России для иностранных IT-специалистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Совет Федерации одобрил закон об упрощенном получении вида на жительство в РФ для иностранных IT-специалистов и членов их семей.
"Законопроект направлен на упрощение процедур трудоустройства иностранных граждан, являющихся специалистами в сфере информационных технологий и привлекаемых для работы в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, и получение этими гражданами и членами их семей вида на жительство в РФ", – указано в пояснительной записке к закону.
Ранее в июне соответствующий документ приняла Госдума.
Законом вводится правило, согласно которому сотрудникам IT-компаний не нужно будет получать разрешение на временное проживание. При этом отмечается, что действие закона не распространяется на работников зарубежных юридических лиц, которые выполняют монтажные работы, сервисное и гарантийное обслуживание, послегарантийный ремонт поставленного в РФ оборудования.
Вид на жительство может быть аннулирован, если специалист разорвет трудовой договор с работодателем и не устроится в аналогичную организацию в течение 30 дней. Также вида на жительство будут лишены члены семей приглашенных в РФ работников.
Ранее в июне вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что большинство покинувших после начала специальной военной операции на Украине IT-специалистов вернулись в Россию и что сообщения о "массовом исходе" не имеют под собой оснований.
По словам представителя кабмина, сотрудники IT-сферы возвращаются в страну на фоне появления новых возможностей для развития, а также в связи с поддержкой со стороны государства.
Глава Минцифры сообщил о возвращении около 80% уехавших после начала спецоперации россиян
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