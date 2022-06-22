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Общество

13:01

СФ одобрил упрощенное получение ВНЖ в России для иностранных IT-специалистов

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Совет Федерации одобрил закон об упрощенном получении вида на жительство в РФ для иностранных IT-специалистов и членов их семей.

"Законопроект направлен на упрощение процедур трудоустройства иностранных граждан, являющихся специалистами в сфере информационных технологий и привлекаемых для работы в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, и получение этими гражданами и членами их семей вида на жительство в РФ", – указано в пояснительной записке к закону.

Ранее в июне соответствующий документ приняла Госдума.

Законом вводится правило, согласно которому сотрудникам IT-компаний не нужно будет получать разрешение на временное проживание. При этом отмечается, что действие закона не распространяется на работников зарубежных юридических лиц, которые выполняют монтажные работы, сервисное и гарантийное обслуживание, послегарантийный ремонт поставленного в РФ оборудования.

Вид на жительство может быть аннулирован, если специалист разорвет трудовой договор с работодателем и не устроится в аналогичную организацию в течение 30 дней. Также вида на жительство будут лишены члены семей приглашенных в РФ работников.

Ранее в июне вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что большинство покинувших после начала специальной военной операции на Украине IT-специалистов вернулись в Россию и что сообщения о "массовом исходе" не имеют под собой оснований.

По словам представителя кабмина, сотрудники IT-сферы возвращаются в страну на фоне появления новых возможностей для развития, а также в связи с поддержкой со стороны государства.

Глава Минцифры сообщил о возвращении около 80% уехавших после начала спецоперации россиян

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