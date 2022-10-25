Служба занятости помогла 3 тысячам москвичей с инвалидностью найти работу – Ракова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С начала 2021 года около трех тысяч горожан с особенностями здоровья нашли работу при поддержке специалистов службы занятости населения. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как сообщается на портале мэра и правительства города, в столице представлен широкий набор услуг и сервисов для помощи в трудоустройстве соискателей с инвалидностью. В частности, они могут воспользоваться индивидуальными консультациями карьерных экспертов.

"При поиске подходящей работы карьерные консультанты учитывают не только уровень образования, опыт работы, квалификацию и персональные пожелания кандидата, но и его состояние здоровья. Специалисты точечно подбирают вакансии из агрегированной базы – сегодня в ней представлено около 26 тысяч актуальных предложений, доступных соискателям с инвалидностью", – заявила Ракова.

Кандидатам предлагают вакансии на специально оборудованные рабочие места и позиции с удаленной занятостью. Городские карьерные консультанты сопровождают соискателей на собеседовании и способствуют адаптации на новом рабочем месте. Анастасия Ракова подчеркнула, что с начала 2021 года работу с поддержкой столичных специалистов смогли найти почти три тысячи горожан с инвалидностью.

Заммэра напомнила, что в Москве реализуют проект "Топ-500 резюме" и проводят тематические встречи клуба "Хочу работать". Кроме того, соискателям доступны дни карьеры и открытые отборы, которые организовывают крупнейшие работодатели города.

Согласно материалам портала мэра и правительства Москвы, чаще всего жители столицы с инвалидностью работают в сфере услуг, на позициях инженеров-технологов, сборщиков изделий на производственных предприятиях и наладчиков технологического оборудования. Кроме того, повышается спрос на офисных сотрудников и IT-специалистов.

В сентябре комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов одобрил законопроект, подразумевающий право родителей инвалидов на дополнительные 24 дня выходных подряд. Такая возможность позволит качественно организовать реабилитацию.

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