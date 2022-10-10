В ГД готовят проект о создании профессиональной службы психологов в РФ – Останина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, предполагающий создание профессиональной службы психологов в России, сообщила РИА Новости глава комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

По ее словам, цель этого проекта закона – поддержка всех категорий граждан, особенно детей и молодежи. Останина подчеркнула, что в России должна быть профессиональная служба психологов, которые, с одной стороны, будут иметь профессиональное образование, с другой стороны – постоянно подтверждать его специальными документами.

Парламентарий подчеркнула, что последние события, связанные с недавней трагедией в Ижевске и участием граждан в спецоперации, показали, что многие люди нуждаются в профессиональной психологической помощи.

Документ также направлен борьбу с лжепсихологами. Депутат заметила, что люди нуждаются в профессиональной помощи квалифицированных психологов, и, по ее мнению, такая служба должна присутствовать в каждом образовательном учреждении, начиная с детского сада и заканчивая вузами.

Ранее сообщалось, что в России появится документ, регулирующий деятельность психологов. Отмечалось, что он поможет разобраться с видами и формами психологической помощи, ее особенностями.

Кроме того, ожидалось, что законопроект закрепит зоны ответственности профессионального психолога во время оказания услуг людям.



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