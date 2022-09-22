Нилов анонсировал поправки о психологической помощи для ветеранов за счет госсредств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Руководитель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что ожидаются поправки о психологической помощи для ветеранов за счет средств государства.
"Работаем над поправками в закон о ветеранах. Предложим изменения, которые расширят перечень мер соцподдержки для ветеранов боевых действий. Речь идет об оказании психологической помощи", – написал парламентарий в своем телеграм-канале.
По его словам, ключевая задача состоит в том, чтобы максимально облегчить ветеранам возвращение домой. Кроме того, как уточнил Нилов, подобная мера соцподдержки является достаточно востребованной.
Парламентарий заявил, что на сегодняшний день в РФ есть большое количество ветеранов, вернувшихся из Афганистана, Сирии и с Северного Кавказа. Во время боевых действий они столкнулись со стрессом, бороться с которым были вынуждены самостоятельно.
"Многие так и не смогли перестроиться на мирную жизнь, попав под каток не нуждающегося в подробном пояснении синдрома", – отметил Нилов.
Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев направил письмо на имя министра обороны РФ Сергея Шойгу с инициативой приравнять работающих в зоне военных действий корреспондентов к ветеранам. По словам депутата, военкоры рассказывают о ходе боевых действий, показывают реальные события и нивелируют вбросы недостоверной информации, каждый день рискуя жизнью и здоровьем.
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