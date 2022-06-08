В ГД предложили приравнять военных корреспондентов к ветеранам боевых действий

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Депутат Госдумы Олег Матвейчев направил письмо на имя министра обороны РФ Сергея Шойгу с инициативой приравнять работающих в зоне военных действий корреспондентов к ветеранам. Об этом сообщает RT.

По словам депутата, военкоры рассказывают от ходе боевых действий, показывают реальные события и нивелируют вбросы недостоверной информации, каждый день рискуя жизнью и здоровьем.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о возможности включения в число ветеранов боевых действий представителей российских средств массовой информации, выполняющих должностные обязанности в зоне боевых действий и имеющих аккредитацию министерства обороны либо иного органа государственной власти, а также распространить на них в полном или частичном объеме льготы, предусмотренные для ветеранов боевых действий", – отметил Матвейчев.

Уточняется, что в существующий перечень ветеранов боевых действий включены военнослужащие, представители органов внутренних дел, Росгвардии, органов госбезопасности, принимавшие участие в боевых действиях, участники боевых действий в составе отрядов самообороны Дагестана во второй половине 1999 года, прокуроры и следователи, выполнявшие свои служебные обязанности в Чечне в период вооруженного конфликта.

Ранее сообщалось, что министерство обороны России предложило предоставить статус ветерана боевых действий военнослужащим, участвующим в специальной операции по защите ДНР и ЛНР. Предполагаемые расходы федерального бюджета на эти цели в текущем году составят 5,01 миллиарда рублей.

Позднее Владимир Путин подписал закон о признании участников специальной операции на Украине ветеранами. До этого его одобрили в Госдуме и Совфеде. Документ предусматривает предоставление ветеранам спецоперации доступа к государственной системе соцзащиты.

Речь идет о дополнительных выплатах, налоговых льготах, медобслуживании вне очереди, льготном проезде на общественном транспорте и поездках в санатории. В настоящее время на такую помощь государства могут рассчитывать ветераны Афганистана, Сирии и других горячих точек.

