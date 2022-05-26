В Госдуме предложили ввести льготные налоговые ставки для самозанятых беженцев из Донбасса

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В Госдуме предложили беженцам из ДНР, ЛНР и регионов Украины разрешить работать самозанятыми независимо от гражданства, сообщает RT.

Письмо с соответствующей инициативой на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова направил депутат Василий Власов. Парламентарий напомнил, что у граждан России и стран – участниц Евразийского экономического союза есть возможность вести деятельность в качестве самозанятых и уплачивать налоги в размере 4% и 6% соответственно.

В то же время, указал Власов, с начала специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР в Россию прибыли сотни тысяч беженцев, которые не имеют гражданства РФ и, соответственно, не могут осуществлять деятельность в качестве самозанятых.

В письме в адрес главы министерства труда и социальной защиты Власов указал, что предлагает установить беженцам из Донбасса налоги по льготным ставкам в размере 2% и 3% в течение года с момента приобретения статуса самозанятого.

Ранее зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев предложил предоставить беженцам из Донбасса и Украины освобождение от уплаты подоходного налога до конца 2022 года. Соответствующую инициативу он представил министру финансов РФ Антону Силуанову.

Парламентарий отметил, что с февраля сотни тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и Украины были вынуждены переехать в Россию, покинув свои дома и потеряв работу. По его словам, для подавляющего большинства это стало тяжелым потрясением.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

