В Госдуме предложили ввести льготные налоговые ставки для самозанятых беженцев из Донбасса

Фото: Москва 24/Роман Балаев
В Госдуме предложили беженцам из ДНР, ЛНР и регионов Украины разрешить работать самозанятыми независимо от гражданства, сообщает RT.
Письмо с соответствующей инициативой на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова направил депутат Василий Власов. Парламентарий напомнил, что у граждан России и стран – участниц Евразийского экономического союза есть возможность вести деятельность в качестве самозанятых и уплачивать налоги в размере 4% и 6% соответственно.
В то же время, указал Власов, с начала специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР в Россию прибыли сотни тысяч беженцев, которые не имеют гражданства РФ и, соответственно, не могут осуществлять деятельность в качестве самозанятых.
В письме в адрес главы министерства труда и социальной защиты Власов указал, что предлагает установить беженцам из Донбасса налоги по льготным ставкам в размере 2% и 3% в течение года с момента приобретения статуса самозанятого.
Ранее зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев предложил предоставить беженцам из Донбасса и Украины освобождение от уплаты подоходного налога до конца 2022 года. Соответствующую инициативу он представил министру финансов РФ Антону Силуанову.
Парламентарий отметил, что с февраля сотни тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и Украины были вынуждены переехать в Россию, покинув свои дома и потеряв работу. По его словам, для подавляющего большинства это стало тяжелым потрясением.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: