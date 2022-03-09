В Госдуме оценили предложение о льготах для помогающих беженцам из Донбасса

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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов оценил предложение депутата Виталия Милонова о создании мер поощрения россиян, принявших у себя беженцев с территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины. Об этом сообщает RT.

Нилов заявил, что данное предложение является гуманным. Кроме того, инициатива носит социально ориентированный характер.

"Не должно быть механизма для ухода от налога и злоупотребления", – обратил внимание Нилов.

Депутат добавил, что для более детального обсуждения инициативы необходимо знать конкретные меры для ее реализации.

Ранее Милонов предложил ввести меры поощрения для россиян, которые приняли у себя беженцев. По его словам, таким гражданам необходимо обеспечить социальные выплаты, налоговые льготы или другие меры поддержки.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об оказании бесплатной медицинской помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины. Уточняется, что они смогут бесплатно получить не только первичную медико-санитарную помощь, но и пройти вакцинацию, получить лекарства, а также специализированную высокотехнологичную помощь, если такая является жизненно необходимой.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.