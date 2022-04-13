В ГД предложили освободить беженцев из Донбасса и Украины от уплаты подоходного налога

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Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев предложил предоставить беженцам из Донбасса и Украины освобождение от уплаты подоходного налога до конца 2022 года. Об этом сообщает RT.
Соответствующую инициативу он представил министру финансов РФ Антону Силуанову. Депутат отметил, что с февраля сотни тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и Украины были вынуждены переехать в Россию, покинув свои дома и потеряв работу. По словам Матвейчева, для подавляющего большинства это стало тяжелым потрясением.
Однако, несмотря на возникшие трудности и сложное жизненное положение, беженцы, как и обычные россияне, при трудоустройстве должны платить подоходный налог в размере 13%.
"В целях поддержки данной категории граждан прошу вас рассмотреть вопрос о возможности освобождения от уплаты подоходного налога до конца 2022 года тех лиц, которые прибыли на территорию Российской Федерации в качестве беженцев начиная с 18 февраля 2022 года с территории Донецкой и Луганской народных республик, а также с территории Украины", – говорится в письме.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая сообщила, что беженцы с Украины смогут получить материнский капитал на уже имеющихся детей при оформлении российского гражданства. По ее словам, ко второму чтению также подготовлен законопроект о получении маткапитала отцами, если мать детей умерла, не успев получить российское гражданство.
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