МО РФ предложило предоставить статус ветерана участникам военной операции на Украине

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Фото: Москва 24
Министерство обороны России предложило предоставить статус ветерана боевых действий военнослужащим, участвующим в специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР. Соответствующий проект закона опубликован в базе нормативных документов.
Предлагается дополнить раздел III закона "О ветеранах". В пояснительной записке указано, что предполагаемые расходы федерального бюджета на эти цели в текущем году составят 5,01 миллиарда рублей.
Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Россия не начинала военные действия на Украине, Россия их завершает.
Он напомнил, что военные действия со стороны украинского режима и планомерное уничтожение жителей Донбасса шло восемь лет. В ходе этой войны погибли свыше 14 тысяч человек, среди них – сотни детей.
24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Войска РФ взяли под контроль Чернобыльскую атомную электростанцию
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