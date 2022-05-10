В ГД подготовили проект о распространении статуса ветерана на добровольцев в Донбассе

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Законопроект о распространении статуса ветерана на добровольцев в Донбассе подготовлен и направлен в правительство, сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

1 марта министерство обороны России предложило предоставить статус ветерана боевых действий военнослужащим, участвующим в специальной операции по защите ДНР и ЛНР. Предполагаемые расходы федерального бюджета на эти цели в текущем году составят 5,01 миллиарда рублей.

Позднее Владимир Путин подписал закон о признании участников специальной операции на Украине ветеранами. До этого его одобрили в Госдуме и Совфеде. Документ предусматривает предоставление ветеранам спецоперации доступа к государственной системе соцзащиты.

Речь идет о дополнительных выплатах, налоговых льготах, медобслуживании вне очереди, льготном проезде на общественном транспорте и поездках в санатории. В настоящее время на такую помощь государства могут рассчитывать ветераны Афганистана, Сирии и других горячих точек.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

