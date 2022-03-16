В Госдуме поддержали идею об увеличении МРОТ, соцвыплат и пенсий

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Для реализации планов по увеличению МРОТ, прожиточного минимума, пенсий, соцвыплат и зарплат в бюджетной сфере уже была подготовлена соответствующая законодательная платформа. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
По ее словам, правительство наделено правом увеличивать социальные выплаты в случае роста инфляции. В настоящее время, отметила депутат, такие решения можно принимать "максимально быстро, с колес".
"Сегодня инфляция сопряжена в том числе с естественными ожиданиями роста цен на товары и услуги и с закупками впрок... Поэтому нам необходимо всем выдохнуть, успокоиться, замерить инфляцию, обеспечить самые нуждающиеся домохозяйства России необходимой социальной поддержкой государства и жить, работать и развиваться дальше", – цитирует Бессараб RT.
Глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов, в свою очередь, сказал, что в российском бюджете достаточно средств для повышения указанных выплат. При этом он отметил, что данные предложения, скорее всего, необходимо будет оформить законодательно.
"Это своевременные меры, потому что мы видим, что инфляция есть и нам нужно реагировать соответственным образом, чтобы реальные доходы населения не падали", – приводит слова Артамонова РИА Новости.
Ранее Владимир Путин заявил, что минимальный размер оплаты труда, величина прожиточного минимума, а также пенсии и социальные выплаты будут увеличены в России. Президент признал, что рост цен серьезно бьет по доходам людей. Российский лидер добавил, что в планах также увеличение зарплат в бюджетной сфере.
Путин заявил о повышении МРОТ и прожиточного минимума
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