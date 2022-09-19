ЕР предложила предоставить академический отпуск студентам, участвующим в СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Парламентарии "Единой России" предложили возобновить предоставление академических отпусков студентам, которые принимают участие в спецоперации по защите ЛНР и ДНР. Об этом сообщает пресс-служба фракции.

По словам главы комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева, в спецоперации участвуют студенты, которым предстоит государственная итоговая аттестация. Однако, как уточнил депутат, с весны текущего года предоставление академических отпусков военным было приостановлено.

Метелев также подчеркнул, что комитет выражает готовность помогать профильным учреждениям в обеспечении гарантий продолжения получения образования.

"Это касается как военнослужащих, проходящих обучение в период СВО, так и граждан, желающих стать добровольцами", – пояснил парламентарий.

Ранее Владимир Путин подписал закон о признании участников специальной операции на Украине ветеранами. Соответствующий проект разработали представители фракции "Единая Россия".

До этого его одобрили в Госдуме и Совете Федерации. Отмечалось, что документ предусматривает предоставление ветеранам спецоперации доступа к государственной системе соцзащиты.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

