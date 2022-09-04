Путин до конца года может еще раз встретиться с военкорами, освещающими СВО

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Владимир Путин до конца 2022 года может еще раз организовать встречу с военными корреспондентами, которые освещают спецоперацию РФ по защите ДНР и ЛНР. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Я думаю, что до Нового года такая встреча состоится у президента, тем более что он договаривался в Питере, что они еще раз встретятся", – приводит его слова ТАСС.

Песков подчеркнул, что у президента, определенно, есть потребность в таком источнике информации в дополнение к официальным данным.

Ранее Путин подписал закон о признании участников специальной операции на Украине ветеранами. Соответствующий проект разработали представители фракции "Единая Россия".

Отмечалось, что речь идет о дополнительных выплатах, налоговых льготах, медобслуживании вне очереди, льготном проезде на общественном транспорте и поездках в санатории.

