Политолог оценил идею приравнять военкоров к ветеранам боевых действий

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Инициатива о предоставлении статуса ветеранов военным корреспондентам, работающим в зоне боевых действий, заслуживает внимания. Об этом в беседе с RT заявил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

"Журналисты, выполняя свою работу, действительно часто рискуют своей жизнью для того, чтобы служить Родине", – сказал он.

По словам Орлова, военные корреспонденты делают все, чтобы донести до граждан достоверную информацию и защитить интересы страны.

Приравнять работающих в зоне военных действий корреспондентов СМИ к ветеранам ранее предложил депутат Госдумы Олег Матвейчев. Свою идею он изложил в письме главе Минобороны РФ Сергею Шойгу.

По словам депутата, военкоры рассказывают о ходе боевых действий, показывают реальные события и нивелируют вбросы недостоверной информации, каждый день рискуя жизнью и здоровьем.

