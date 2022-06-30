В Госдуме предложили объявить 1 июля Днем ветеранов боевых действий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об объявлении 1 июля Днем ветеранов боевых действий, сообщает РИА Новости.

В документе отмечается, что это станет новой памятной датой для российского народа. Кроме того, в некоторых субъектах РФ 1 июля граждане уже отмечают День ветеранов боевых действий. На сегодняшний день в Российской Федерации ветеранами боевых действий являются более 2 миллионов человек.

"Необходимость принятия данного законопроекта связана с признанием заслуг граждан, принимавших участие в боевых действиях", – говорится в пояснительной записке к проекту.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась в поддержку инициативы сделать 1 июля Днем тружеников тыла. Сенатор рассказала, что направила соответствующее письмо президенту РФ.

По словам Матвиенко, такое предложение уже реализуют в Чувашской Республике в этом году, инициативу поддерживают и в других регионах Российской Федерации.