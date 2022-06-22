Матвиенко предложила сделать 1 июля Днем тружеников тыла

Фото: Фото: kremlin.ru
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась в поддержку инициативы сделать 1 июля Днем тружеников тыла. Об этом сообщает РИА Новости.
"Я направила письмо президенту РФ с предложением поддержать в календаре общероссийских памятных дат 1 июля (как) День тружеников тыла", – заявила сенатор.
По словам Матвиенко, такое предложение уже реализуют в Чувашской Республике в текущем году. Инициативу поддерживают и в других регионах Российской Федерации.
Ранее в среду, 22 июня, президент РФ Владимир Путин почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны в День памяти и скорби. Глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
В День памяти и скорби Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
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