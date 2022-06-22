Матвиенко предложила сделать 1 июля Днем тружеников тыла

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась в поддержку инициативы сделать 1 июля Днем тружеников тыла. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я направила письмо президенту РФ с предложением поддержать в календаре общероссийских памятных дат 1 июля (как) День тружеников тыла", – заявила сенатор.

По словам Матвиенко, такое предложение уже реализуют в Чувашской Республике в текущем году. Инициативу поддерживают и в других регионах Российской Федерации.

Ранее в среду, 22 июня, президент РФ Владимир Путин почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны в День памяти и скорби. Глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.