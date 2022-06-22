Жителям Москвы рассказали о мероприятиях в День памяти и скорби

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Различные мероприятия пройдут в Москве 22 июня в честь Дня памяти и скорби, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Памятные акции, организованные департаментом культуры, уже прошли на Крымской набережной и в Александровском саду. Так, в парке искусств "Музеон" состоялась акция "Линия памяти". Ночью на Крымской набережной зажгли 1 418 свечей, каждая из которых символизирует один день войны.

В акции "Вахта памяти. Вечный огонь" приняли участие юноши и девушки из молодежных объединений, общественных организаций и патриотических клубов. Они почтили память павших за Родину и возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

На ВДНХ пройдут тематические экскурсии, посвященные годовщине начала Великой Отечественной войны. В 12:00 начнется церемония возложения цветов к памятному знаку "Работникам ВСХВ, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 годов" и к мемориалу "Врата Победы" в парке "Останкино".

Участие в мероприятии примут руководство и сотрудники ВДНХ, родные и близкие ветеранов 13-й Ростокинской дивизии, кадеты и всадники Кремлевской школы верховой езды, а также волонтерский корпус ВДНХ. В 12:15 на ВДНХ объявят минуту молчания.

В 13:00 откроется бесплатная выставка "Вставай, страна огромная...". На ней расскажут об истории формирования 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения и ее участии в Битве за Москву. Нужно заранее зарегистрироваться, поскольку количество участников – до 35 человек.

Экскурсии проведут также в центре "Космонавтика и авиация". Они будут посвящены космонавтам, участвовавшим в ВОВ, и их фронтовым и космическим подвигам. Начало в 16:00, 18:00 и 20:00.

Бесплатные тематические экскурсии "Летописи и дневники. О войне и мире" пройдут в музее славянской письменности "Слово". Стартуют они в 18:00 и 20:00. Участники узнают о военных событиях, отраженных в летописях Древней Руси, истории возникновения и развития жанра дневника в России, значении этих записей в мирное время и годы войны.

Владимир Путин примет участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата, которая состоится 22 июня. Мероприятие будет приурочено к 81-й годовщине с начала Великой Отечественной войны.

22 июня – это День памяти и скорби, который был включен в перечень памятных дат указом президента РФ от 25 октября 2007 года.

На рассвете 22 июня 1941 нацистская Германия без объявления войны напала на СССР. Уже в первый день войны погибли тысячи военных и мирных жителей, было уничтожено более тысячи единиц техники и орудий.