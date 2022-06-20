Около 70 указателей установят в столице в преддверии 81-й годовщины начала ВОВ

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
Новые указатели появятся в столице в преддверии 81-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.
"Около 70 городских указателей и более 400 информационных полей с QR-кодами укажут дорогу к домам, где жили и работали герои Советского Союза, и к зданиям, связанным с историей военных лет", – говорится в сообщении.
В комплексе рассказали, что при наведении камеры смартфона на код откроется страница с фотографиями и биографией героев войны.
"Горожане узнают, где жили и работали главный маршал бронетанковых войск А. Х. Бабаджанян, летчик-штурмовик И. В. Клевцов, генерал-майор танковых войск А. В. Жуков и где расположены мемориальный комплекс "Люди мира, на минуту встаньте" и монумент "Москвичам – защитникам Отечества", – говорится в сообщении.
В мае городские службы установили в столице 86 новых указателей и 316 информационных полей с QR-кодами к музеям, памятникам и домам, где жили герои Великой Отечественной войны.
Новые таблички приведут к памятникам воинам 5-й гвардейской танковой армии на улице Барболина и участникам ВОВ на улице Вельяминовской, к Музею героев Советского Союза и России на Большой Черемушкинской улице. Также указатели подскажут путь к домам, где жили герои СССР.
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