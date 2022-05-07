В Москве установили 86 новых указателей и 316 информационных полей с QR-кодами

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
Городские службы установили в столице 86 новых указателей и 316 информационных полей с QR-кодами к музеям, памятникам и домам, где жили герои Великой отечественной войны, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.
Если навести камерой смартфона на QR-код, откроется страница с фото, биографией, описанием подвигов героев войны и кратчайшим маршрутом к памятным местам.
Новые таблички приведут к памятникам воинам 5-й гвардейской танковой армии на улице Барболина и участникам ВОВ на улице Вельяминовской, к Музею Героев Советского Союза и России на Большой Черемушкинской улице. Также указатели подскажут путь к домам, где жили Герои СССР.
В этом году в рамках проекта установят порядка 230 городских указателей и 1 317 информационных полей.
Ранее сообщалось, что москвичи смогут до 8 мая бесплатно распечатать фотографию ветерана и составить его анкету к шествию "Бессмертного полка" в столичных центрах госуслуг. Для участия в проекте необходимо принести фотографии, письма и воспоминания о подвигах в офисы "Мои документы" или заполнить сведения самостоятельно на сайте проекта, где также будет возможность редактирования страницы, посвященной герою семьи.
Сотрудники офисов "Мои документы" отсканируют материалы и разместят их в электронной книге "Бессметный полк. Москва", реализуемой с 2015 года. На сегодняшний день там представлено более 200 тысяч историй об участниках Великой Отечественной войны.
Московские волонтеры позаботятся о ветеранах и участниках "Бессмертного полка"
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