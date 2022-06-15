Акции "Линия памяти" и "Вахта памяти. Вечный огонь" пройдут в Москве 21–22 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Акции "Линия памяти" и "Вахта памяти. Вечный огонь" состоятся в столице 21 и 22 июня. Мероприятия будут приурочены ко Дню памяти и скорби, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Линия памяти" будет организована в "Музеоне". Она пройдет 21 июня и продлится с 22:00 до 23:59 22 июня. В рамках памятного мероприятия зажгут 1 418 свечей, каждая из которых служит символом одного дня войны. Также на набережной включат документальную запись сообщения диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана о начале ВОВ.

"Вахта памяти. Вечный огонь" состоится 22 июня в Александровском саду с 04:00 до 04:30. В мероприятии будут участвовать ребята из молодежных организаций и патриотических клубов. Они почтут память героев и возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Отмечается, что эта акция проходит в столице уже в 31-й раз.

"В 04:00 прозвучит сообщение Юрия Левитана о начале Великой Отечественной войны и состоится минута молчания. После этого в Александровском саду начнется возложение цветов и установка памятных свечей", – говорится в сообщении.

В прошлые годы свечи зажигали также ко Дню памяти и скорби на Поклонной горе. Так, два года назад там выложили образ советского солдата с легендарного плаката 1941 года "Отстоим Москву".

На рассвете 22 июня 1941 года нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В первый же день погибли тысячи военнослужащих Красной армии и мирных жителей, было уничтожено 1,2 тысячи самолетов, танков и артиллерийских орудий.

День памяти и скорби был учрежден в РФ в 1996 году. В 2021 году в годовщину начала Великой Отечественной войны во всех регионах страны и за рубежом проходят памятные мероприятия.