В Москве прошли мероприятия, посвященные Дню Победы

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В Москве прошло более 200 мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает столичный департамент культуры.

Отмечается, что горожане в течение нескольких дней могли проникнуться атмосферой праздника благодаря выступлению вокальных, хореографических и хоровых коллективов, духовых оркестров.

"Были задействованы центральные площадки города, пешеходные зоны, площадки в административных округах, парки и учреждения культуры, где все желающие смогли ощутить атмосферу праздника. Более 150 концертных программ, 80 площадок по всему городу, 30 выставочных проектов, а также 36 точек запуска высотного салюта и паркового фейерверка", – говорится в сообщении.

Масштабная музыкально-театрализованная программа 9 мая

охватила 25 парковых территорий и 12 площадок в различных округах Москвы. Кроме того, для москвичей и гостей столицы прошел большой концерт с участием звезд отечественной эстрады и кино, а дети могли принять участие в занимательных мастер-классах.

Центральными площадками празднования Дня Победы в 2022 году стали площадь Белорусского вокзала, Парк Победы на Поклонной горе, Центральный парк культуры и отдыха имени Горького, парк искусств "Музеон" и музей-заповедник "Коломенское".

"На всех площадках были установлены светодиодные экраны для прямой трансляции Парада Победы и тематического киноконцерта. В каждом из округов состоялись концерты, в которых приняли участие как приглашенные артисты, так и лучшие коллективы и исполнители учреждений, подведомственных департаменту культуры", – отмечается в материале.

9 мая в Москве отметили 77-летие Победы в Великой Отечественной войне. Праздник начался с парада на Красной площади. Под звуки песни "Священная война" на Красную площадь вынесли государственный флаг РФ и Знамя Победы – боевое знамя 150-й стрелковой Идрицкой дивизии.

В торжественном марше приняли участие 11 тысяч военнослужащих. Это офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники военных училищ. В параде впервые приняли участие воспитанники мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища.

Празднование Дня Победы завершилось праздничным салютом на 36 площадках в каждом административном округе Москвы.