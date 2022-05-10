В Москве прошли мероприятия, посвященные Дню Победы

18:24
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
В Москве прошло более 200 мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает столичный департамент культуры.
Отмечается, что горожане в течение нескольких дней могли проникнуться атмосферой праздника благодаря выступлению вокальных, хореографических и хоровых коллективов, духовых оркестров.
"Были задействованы центральные площадки города, пешеходные зоны, площадки в административных округах, парки и учреждения культуры, где все желающие смогли ощутить атмосферу праздника. Более 150 концертных программ, 80 площадок по всему городу, 30 выставочных проектов, а также 36 точек запуска высотного салюта и паркового фейерверка", – говорится в сообщении.
Масштабная музыкально-театрализованная программа 9 мая
охватила 25 парковых территорий и 12 площадок в различных округах Москвы. Кроме того, для москвичей и гостей столицы прошел большой концерт с участием звезд отечественной эстрады и кино, а дети могли принять участие в занимательных мастер-классах.
Центральными площадками празднования Дня Победы в 2022 году стали площадь Белорусского вокзала, Парк Победы на Поклонной горе, Центральный парк культуры и отдыха имени Горького, парк искусств "Музеон" и музей-заповедник "Коломенское".
"На всех площадках были установлены светодиодные экраны для прямой трансляции Парада Победы и тематического киноконцерта. В каждом из округов состоялись концерты, в которых приняли участие как приглашенные артисты, так и лучшие коллективы и исполнители учреждений, подведомственных департаменту культуры", – отмечается в материале.
9 мая в Москве отметили 77-летие Победы в Великой Отечественной войне. Праздник начался с парада на Красной площади. Под звуки песни "Священная война" на Красную площадь вынесли государственный флаг РФ и Знамя Победы – боевое знамя 150-й стрелковой Идрицкой дивизии.
В торжественном марше приняли участие 11 тысяч военнослужащих. Это офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники военных училищ. В параде впервые приняли участие воспитанники мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища.
Празднование Дня Победы завершилось праздничным салютом на 36 площадках в каждом административном округе Москвы.
Праздничные залпы прозвучали над Москвой в День Победы
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