В Гидрометцентре объяснили, почему воздушная часть парада в Москве была отменена

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Воздушная часть парада Победы в Москве не состоялась из-за сильной облачности в районах, откуда должна была взлетать авиация, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Синоптик объяснил, что над самой столицей облака разогнали, и обстановка позволяла провести авиапарад, однако в районах к востоку и юго-востоку наблюдалась сложная ситуация.

"Мощное облакообразование, нижняя граница облаков – 200 м", – приводит слова метеоролога ТАСС.

Ранее об отмене в Москве из-за погодных условий воздушной части парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По этим же причинам полет авиации был отменен в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и других крупных городах РФ.

Празднование 77-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве началось с парада на Красной площади. В нем приняли участие 11 тысяч военнослужащих.

В составе механизированной колонны, которую возглавил легендарный танк Т-34-85, участие в параде приняли танки Т-72Б3М, Т-90М, Т-14 и бронемашина "Тайфун-К". Артиллерия была представлена самоходными установками "Мста-С", оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер" и реактивными системами залпового огня "Торнадо-Г".

