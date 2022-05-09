В параде Победы приняли участие 11 тыс военнослужащих

Военные, которые принимали участие в параде Победы, выдвигались к Красной площади с Васильевского спуска.

В торжественном шествии приняли участие 11 тысяч военнослужащих. Также была задействована 131 единица современного вооружения и военной техники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.