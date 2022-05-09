В Москве завершился парад Победы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершился на Красной площади песней "Родная страна" в исполнении сводного военного оркестра Московского гарнизона.

В торжественном шествии приняли участие 11 тысяч военнослужащих. Также была задействована 131 единица современного вооружения и военной техники.

Механизированную колонну возглавил легендарный танк Т-34-85. Также по Красной площади прошли танки Т-72Б3М, Т-90М, Т-14 и бронемашина "Тайфун-К".

Артиллерия была представлена самоходными установками "Мста-С", оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер" и реактивными системами залпового огня "Торнадо-Г".

Авиационную часть парада отменили из-за погодных условий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В этом году власти не стали приглашать на парад Победы зарубежных лидеров. Дмитрий Песков объяснил, что нынешняя дата не является юбилейной, в связи с чем праздник решили отметить в кругу россиян без иностранных гостей.