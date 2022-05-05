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14:32

Георгиевскую ленту и световое шоу покажут на Останкинской башне 9 мая

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Фото: Агентство «Москва»/Кирилл Зыков

Световое шоу с зенитными прожекторами и праздничной архитектурно-художественной подсветкой, а также динамическое изображение георгиевской ленты покажут на Останкинской телебашне в День Победы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

Световое шоу начнется в 20:00 9 мая, а с 00:00 до 23:00 на медиафасаде появится изображение георгиевской ленты.

В РТРС добавили, что в Нижнем Новгороде на башне появятся надпись "День Победы", изображения звезд, георгиевской ленты и салюта, в Белгороде на телебашне будет включена динамическая подсветка, в Пензе покажут флаг РФ. Кроме того, подсветки зажгутся на башнях в Саратове, Перми, Туле, Грозном, Твери, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Назрани.

Ранее сообщалось, что в Москве запустят салют в честь Дня Победы. В честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне будут использованы более 11 тысяч фейерверочных изделий и свыше 70 самоходных пусковых установок.

В военных парадах в 2022 году будут задействованы почти 65 тысяч человек, около 2,4 тысячи образцов вооружения и военной техники, а также более 460 воздушных судов.

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