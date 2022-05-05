Более 20 тыс человек обеспечат порядок и безопасность в Москве на мероприятиях 9 мая

13:39
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве общественный порядок и безопасность при проведении мероприятий, посвященных Дню Победы, будут обеспечивать более 20 тысяч человек, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что в городе задействуют народных дружинников, а также дополнительные наряды полиции и Росгвардии.
"В столице состоялось заседание антитеррористической комиссии города под председательством Сергея Собянина. На мероприятии обсудили меры по обеспечению антитеррористической защищенности объектов и территорий Москвы в период майских праздников", – говорится в материале.
Уточняется, что в настоящее время в городе проводятся мероприятия по обеспечению антитеррористической защиты и правопорядка в период празднования 77-й годовщины победы в ВОВ.
В материале говорится, что специалисты кинологических служб и саперских подразделений проверяют места проведения мероприятий. Также в столице организуют контроль и досмотр в местах массового скопления людей.
Правоохранители проверяют различные помещения на наличие незаконно проживающих людей и хранящихся там запрещенных предметов.
Главное управление Росгвардии по городу приняло дополнительные меры по усилению антитеррористической защищенности инфраструктуры, отмечается в сообщении.
Кроме того, специалисты территориального пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по городу будут находиться в режиме постоянной готовности.
Генеральная репетиция парада в честь 77-й годовщины Победы пройдет 7 мая. Сам парад на Красной площади по традиции состоится 9 мая. В тот же день в Александровском саду пройдет традиционное возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Шествие "Бессмертного полка" пройдет в очном формате. Распечатать портреты героев перед акцией удастся бесплатно. На сайте движения можно будет выбрать оформление для портрета и создать таким образом штендер.
В Москве стартовала акция "Поздравь ветерана". До 6 мая на площадях и в парках все желающие смогут подписать открытки для героев и опустить их в специальные ящики. Накануне праздника подписанные открытки с пожеланиями передадут в пансионаты ветеранов и партнерские фонды.
В Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы
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