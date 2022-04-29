Зарубежные лидеры не приглашены на парад Победы в Москве в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва в этом году не приглашала на празднование Дня Победы лидеров из других стран, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"На День Победы мы никого не приглашали из зарубежных лидеров. Дело в том, что это не юбилейная дата. Это наш праздник, это святой праздник для всей России, для всех россиян", – цитирует его ТАСС.

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что участие белорусского президента Александра Лукашенко в праздничных мероприятиях на 9 Мая также на данный момент не предполагается.

Ранее Песков сообщил, что Россия отпразднует День Победы так, как это делается из года в год. По его словам, это самый святой праздник в стране.

Генеральная репетиция парада в честь 77-й годовщины Победы пройдет 7 мая. Сам парад на Красной площади по традиции состоится 9 мая. В тот же день в Александровском саду пройдет традиционное возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Шествие "Бессмертного полка" пройдет в очном формате. Распечатать портреты героев перед акцией удастся бесплатно. На сайте движения можно будет выбрать оформление для портрета и создать таким образом штендер.

