В Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Москве завершилась первая ночная тренировка пеших парадных расчетов и военной техники, которые примут участие в параде в честь 77-летия Победы в Великой отечественной войне.

В репетиции задействовали 33 парадных расчета общей численностью более 10 тысяч военнослужащих. В их числе – офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей Западного военного округа, а также воспитанники Суворовских военных и Нахимовского училищ.

Также к тренировке привлечены участники Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", представители других силовых ведомств и Всероссийского казачьего общества.

После завершения первой ночной репетиции Минобороны РФ открыло на своем сайте мультимедийный раздел, в котором раскрыло состав подразделений и представило 131 образец задействованной в параде техники.

Так, в составе механизированной колонны, которую возглавит легендарный танк Т-34-85, участие в параде примут в том числе танки Т-72Б3М, Т-90М, Т-14 и бронемашина "Тайфун-К". Артиллерия представлена самоходными установками "Мста-С", оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер" и реактивными системами залпового огня "Торнадо-Г".

В авиационной части парада в небе над Москвой пролетят самый большой транспортный вертолет в мире Ми-26, стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160, новейшие самолеты пятого поколения Су-57.

Впервые над Красной площадью пролетят восемь истребителей МиГ-29СМТ. Их полетный порядок будет в виде буквы Z в поддержку российских военнослужащих – участников специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Завершат воздушную часть парада истребители пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи".

Еще одна ночная репетиция состоится 4 мая, генеральная репетиция запланирована на 7 мая. Шествие "Бессмертного полка" в этом году пройдет в очном формате. Участники смогут распечатать портреты героев войны бесплатно, предварительно выбрав оформление на сайте акции.

