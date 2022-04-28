Спецпоказ фильма "На семи ветрах" в честь Дня Победы пройдет в "Художественном"

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Фото: кадр из фильма "На семи ветрах"; режиссер – Станислав Ростоцкий; производство – киностудия имени М. Горького
Специальный показ картины "На семи ветрах" в честь Дня Победы пройдет в столичном кинотеатре "Художественный", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Москино".
"Фильм был снят в киностудии имени М. Горького. Показ приурочен к 100-летию со дня рождения режиссера и сценариста, народного артиста СССР, лауреата Ленинской и двух государственных премий Станислава Ростоцкого и к 60-летию выхода картины на большой экран", – отмечается в сообщении.
Картину покажут в рамках военно-исторического киноклуба "Москино". Фильм представят исполнительница главной роли народная артистка РСФСР Лариса Лужина и историк и журналист Григорий Пернавский. Для гостей вход будет свободным, однако на мероприятие необходимо будет предварительно зарегистрироваться.
"На семи ветрах" вышел на экраны 8 мая 1962 года, перед 17-й годовщиной Победы. Фильм стал одним из лидеров проката: за год его посмотрели 26,8 миллиона зрителей. Это кинокартина считается одной из наиболее ярких и эмоциональных у Станислава Ростоцкого.
По сюжету Светлана отправляется к мужу Игорю в далекий городок. Однако начинается война, Игорь уходит на фронт. В двухэтажном доме на окраине города Светлана остается ждать мужа, даже не думая, какие испытания выпадут на ее долю. Дом становится редакцией газеты, госпиталем, а затем и военной базой.
Ранее сообщалось, что в Государственном Кремлевском дворце пройдет большой праздничный концерт "Уроки истории", приуроченный ко Дню Победы. Мероприятие состоится 6 мая в 19:00. Гостей ждет масштабное театрализованное представление с использованием современных шоу-технологий и документальных кадров военных лет.
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